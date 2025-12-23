Сколько нефти Азербайджан экспортировал в Португалию?

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Португалию было экспортировано 803,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 430,7 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта в стоимостном выражении сократился на 200,5 млн долларов США, или на 31,8%, а в физическом выражении - на 201,6 тыс. тонн, или на 20,1%.

В отчетный период Португалия заняла шестое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшие объемы нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в 21 страну мира. Общий объем экспорта составил 22,1 млн тонн на сумму 11,5 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении данный показатель сократился на 1,8 млрд долларов США, или на 13,5%, при этом в физическом выражении зафиксирован рост на 576 тыс. тонн, или на 2,7%.