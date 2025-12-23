Карабахский экономический регион - лаборатория новой реальности Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с жителями поселка Кяркиджахан города Ханкенди стала была важным политическим и символическим актом, подводящим итог целой исторической эпохе и одновременно обозначающим контуры будущего. Напоминание главы государства о трагических событиях конца 1991 года, когда азербайджанцы были изгнаны с земли своих предков, возвращает общественную дискуссию к истокам конфликта и его подлинной хронологии.

Действительно, Кяркиджахан был оккупирован задолго до Шуши и Лачина, что наглядно демонстрирует системный характер армянской агрессии, последствия которой Азербайджан преодолевал более трех десятилетий. Но к счастью, все это в прошлом. Антитеррористическая операция, проведенная два года назад и длившаяся меньше суток, стала точкой окончательного завершения этого периода.

Азербайджан полностью восстановил суверенитет и территориальную целостность не только де-юре, но и де-факто. Однако принципиально важно, что наше государство не ограничилось военной и политической составляющей победы. На первый план была выдвинута стратегия созидания, воплощенная в программе "Великое возвращение". Сегодня эта программа объективно является одной из самых масштабных и успешно реализуемых в мировом масштабе.

Да, ведь речь идет не о точечном восстановлении инфраструктуры, а о комплексной модели развития освобожденных территорий, предполагающей формирование современных городов, экономических кластеров и социальной среды нового типа. Ханкенди в этом контексте становится ключевой площадкой для апробации такой модели.

Показательным в этом смысле стало участие Президента Ильхама Алиева в открытии после капитального ремонта здания полной средней школы №1 в поселке Кяркиджахан. Школа, рассчитанная на 624 ученических места, оснащена по самым современным стандартам: 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, естественных наук, технологии, помещения для кружков и дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая, а также открытая спортивная площадка. Фактически речь идет не просто об образовательном учреждении, а о многофункциональном центре формирования человеческого капитала, без которого невозможно устойчивое развитие региона.

Еще более стратегическое значение имеет развитие Карабахского университета в Ханкенди. Открытие нового здания факультета бизнеса и экономики, а также закладка фундамента инженерного факультета свидетельствуют о том, что государство делает ставку на превращение города в полноценный академический и интеллектуальный центр. Факультет бизнеса и экономики уже сегодня готовит специалистов по семи востребованным направлениям, включая экономику, финансы, государственное управление, международную торговлю и логистику, туризм. Инженерный факультет ориентирован на подготовку кадров, отвечающих современным технологическим вызовам.

Всего в Карабахском университете обучаются 2154 студента по 27 специальностям на шести факультетах. Это позволяет говорить о формировании в Ханкенди модели "университетского города", характерной для развитых стран, где именно престижный вуз становится градообразующим центром, формирует социальную динамику, экономическую активность и культурную среду. В этом смысле Ханкенди последовательно трансформируется в город науки, образования и молодежи.

Однако образовательная и научная инфраструктура не может эффективно развиваться в отрыве от реального сектора экономики. Именно поэтому логичным продолжением государственной стратегии стало создание промышленных предприятий в непосредственной близости от Ханкенди. Открытие в селе Баллыджа Ходжалинского района предприятия ООО Accurate Az по производству офисной мебели и аксессуаров демонстрирует серьезность намерений по формированию индустриальной базы региона. Оснащенное передовыми технологиями из ведущих индустриальных стран, предприятие будет ежегодно выпускать сотни тысяч единиц продукции, значительная часть которой ориентирована на экспорт.

Закладка фундамента завода ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке дополняет эту картину. Производство мебели и металлической фурнитуры с существенными объемами выпуска создает рабочие места, формирует цепочки добавленной стоимости и обеспечивает устойчивую занятость возвращающегося населения. Также сегодня состоялось открытие отеля Hilton Garden Inn Agdam в Агдаме.

В совокупности все эти процессы свидетельствуют о том, что возвращение бывших вынужденных переселенцев сопровождается не декларациями, а реальными социально-экономическими условиями для достойной жизни. Карабахский экономический регион превращается не просто в восстановленную территорию, а в пространство опережающего развития, способное стать одним из самых процветающих уголков страны. Данный регион можно назвать лабораторией новой реальности Азербайджана. Той, что основана на суверенитете, образовании, индустриализации и стратегическом планировании. Именно в этом заключается главный итог и главный смысл происходящих преобразований, реализуемых согласно стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.