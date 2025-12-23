Устанавливаются правила проведения работ по разминированию в Шуше

Будут установлены правила проведения работ по разминированию на территории города Шуша.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно проекту, деятельность по разминированию на территориях, имеющих историческое и археологическое значение, будет осуществляться с участием представителя органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. При этом указанные территории будут предварительно осмотрены органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. В случае обнаружения памятников во время работ по разминированию на территории города Шуша, работы должны быть немедленно прекращены, и об этом необходимо будет уведомить орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти. В этом случае решение о продолжении работ будет принимать орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти.