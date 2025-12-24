https://news.day.az/officialchronicle/1804726.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!"
