Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!"