В Турции произошло землетрясение

В районе Сельджуклу провинции Конья в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.