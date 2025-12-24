https://news.day.az/world/1804735.html

В Турции произошло землетрясение

В районе Сельджуклу провинции Конья в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5. Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD). Подземные толчки зафиксированы на глубине 7 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.