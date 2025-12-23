Потерпел крушение самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту

Частный самолет Falcon 50 с начальником генерального штаба ливийской армии на борту потерпел крушение вблизи Анкары.

Как передает Day.Az, министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсетях поделился подробной информацией о происшествии.

"Сегодня вечером в 20:10 бизнес-джет типа Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ вылетел из Анкары в Триполи. В 20:52 связь с самолетом была потеряна. Хотя поступало сообщение о необходимости аварийной посадки в районе Хаймана, впоследствии установить контакт с воздушным судном не удалось. На борту находились пять человек, в том числе начальник штаба Ливии, генерал армии Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад", - сказал он.

Отмечается, что генерал аль-Хаддад находился с визитом в Анкаре по приглашению начальника Генерального штаба Турции Селджука Байрактароглу. В рамках визита он был официально принят в Генштабе и провел встречу с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.