Иран остановил поставки газа в эту страну
Иран прекратил поставки газа для электростанций Ирака.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство энергетики Ирака.
"Иранская сторона направила в Министерство энергетики телеграмму о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами", - говорится в сообщении.
В Тегеране уточнили, что поставки были приостановлены из-за технических неисправностей на ряде энергетических объектов внутри страны.
