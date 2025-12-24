Президент Ильхам Алиев. Сильный лидер сильной страны

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

24 декабря - День рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - государственного деятеля, который превратил Азербайджан в актора глобального масштаба.

В современном мире, переживающем глубинную трансформацию, как никогда востребованы лидеры, способные формировать тренды мирового уровня - лидеры такого личностного масштаба, как Президент Ильхам Алиев. Именно они взваливают на себя бремя тяжелой миссии обновления, предопределяя судьбу целых поколений.

Президент Ильхам Алиев, возглавив Азербайджан на крутом изломе эпох, превратил свою страну в новый стратегический центр силы, качественно изменив ее геополитический облик. Будучи смелым и дальновидным реформатором, он разработал уникальную модель поступательного экономического развития Азербайджана. На ее базе была сформирована разветвленная система всесторонней интеграции в мировое пространство.

Благодаря успешно реализованным энергетическим, транспортно-коммуникационным проектам, Азербайджан превратился в надежный логистический хаб. Например, страны Центральной Азии десятилетиями пытались ускорить экономическую интеграцию, выйти на глобальные рынки, соединить транспортные и энергетические проекты в единый механизм. Дискуссии шли, бумаги подписывались, проекты обсуждались. Но все это оставалось в основном на столе переговоров. И только Президенту Ильхаму Алиеву удалось сдвинуть процесс с мертвой точки. Без него ни логистический мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, ни стратегические коридоры, ни интеграция на глобальном уровне просто не состоялись бы. Центральная Азия получила прямой выход к европейским рынкам, инвестициям, технологиям и новым форматам экономического сотрудничества. К слову, Транскаспийский маршрут, еще недавно воспринимавшийся как перспективная концепция, сегодня стал структурообразующим элементом евразийской логистики.

А триггером великих трансформаций на Евразийском континенте стала историческая Победа Азербайджана во второй Карабахской войне, в которой ключевую роль сыграл военно-политический гений азербайджанского лидера. Он не только восстановил территориальную целостность государства и изменил политическую архитектуру Южного Кавказа, но и предложил региону новую философию развития - от конфликта к коммуникациям.

Президент Ильхам Алиев инициировал мирный процесс с Арменией, основанный не на эмоциях и исторических спорах, а на прагматизме, взаимной выгоде и запросах будущего. Баку последовательно отстаивает идею устойчивого мира, открытия транспортных коридоров ради экономической взаимосвязанности. На основе реалистичной дипломатии Ильхама Алиева Баку превратился в площадку глобального диалога, в место, где лидеры и яркие персоны многих государств заинтересованно обсуждают вопросы энергетической безопасности, транспортной логистики, климатической повестки и цифровой интеграции.

Фигура Ильхама Алиева олицетворяет политическую волю, стратегическую последовательность и нацеленность на успех. После Вашингтонского саммита, спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказывал журналистам, что во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп спросил у Президента Азербайджана: "Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия". На это Президент Ильхам Алиев ответил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно". Эти слова азербайджанского лидера поразили Трампа - возможно, он впервые видел лидера, знающего и силу, и меру этой силы. Редчайшее для современных политиков качество.

Характерна в этом контексте оценка Президента США Дональда Трампа: "Я бы не хотел оказаться его врагом". Она была озвучена лидером самой сильной державы в ходе мирной конференции в Шарм-эш-Шейхе летом 2020 года. Мнение лидера США отражает неподдельное уважение и личные симпатии Дональда Трампа к азербайджанскому коллеге, высокую оценку его личных качеств.

Достижения Президента Ильхама Алиева заставляют многих политиков ведущих государств восхищаться им. Это не случайно. Лидеры общественного мнения, политики первого ряда подчеркивают, что азербайджанский лидер внес существенные изменения в кодекс политической элиты, став новатором, впечатлившим мир своим неизменным стремлением к справедливости.

Сегодня, в день рождения главы азербайджанского государства, вся страна, миллионы наших соотечественников по всему миру поздравляют и благодарят Ильхама Алиева за то, что он проложил своему народу путь к славе, превратив его в нацию-победительницу.

Коллектив медиакомпании Day.Az присоединяется к поздравлениям, пожеланиям и словам искренней благодарности, адресованным Президенту Ильхаму Алиеву со всего мира.