Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени нашего народа и от себя лично с большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет Вам крепкое здоровье и много счастливых дней.

Оглядываясь на завершающийся год, я испытывают огромное удовлетворение от позитивного развития наших двусторонних отношений. Эти отношения еще больше укрепились после моих визитов в Вашу прекрасную страну для проведения двусторонних встреч в феврале и мае этого года, а также для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди в июле и в параде, посвященном Дню славной Победы, в Баку в ноябре.

С каждым визитом в Азербайджан я все больше восхищался красотой и богатством природы Вашей страны, и моя любовь к Вашему дружественному и гостеприимному братскому народу еще больше возросла.

Наше сотрудничество в экономической сфере также успешно развивается, и в настоящее время мы завершаем согласование условий, связанных с инвестированием Азербайджаном в Пакистан 2 миллиардов долларов. Этот проект изменит жизнь наших народов, одновременно обеспечив взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

Ваше превосходительство, я хотел бы напомнить о моем знакомстве во время визита в Баку с деятельностью центра ASAN xidmət. С тех пор наши страны вместе работают над созданием в Исламабаде центра Pakistan Asan Xidmət с целью предоставления инновационных и ориентированных на граждан решений, обеспечения прозрачности, эффективности и институциональной целостности в сфере государственных услуг. В результате продолжающейся несколько месяцев работы центр Pakistan Asan Xidmət будет готов к 10 января 2026 года и состоится церемония открытия. Новый центр Pakistan Asan Xidmət, несомненно, продемонстрирует миру, что наши народы получают выгоду от сотрудничества во всех сферах жизни, в том числе в области предоставления эффективных и современных государственных услуг.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - дальнейшего благополучия и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".