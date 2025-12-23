https://news.day.az/society/1804673.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" командования Пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращена попытка контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" командования Пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращена попытка контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
Было отмечено, что в результате проведенного пограничного поиска и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 6 кг 848 граммов марихуаны и 0,006 мг опиума.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
