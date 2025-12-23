Лувр станет дороже для туристов

Французские власти с 2026 года повысят стоимость билетов в Лувр для туристов из США и других стран вне Евросоюза (ЕС) и Шенгенской зоны. Решение связано с масштабным ограблением, проблемами безопасности и необходимостью дорогостоящей реконструкции музея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Forbes. В октябре злоумышленники, переодетые строителями, проникли в музей через грузовой лифт и за восемь минут похитили коронные драгоценности на сумму около €88 млн. После этого сотрудники учреждения начали серию забастовок, указывая на перегруженность залов, нехватку персонала и риски для безопасности.

Ситуацию усугубили технические проблемы: в ноябре протечка воды повредила более 300 научных журналов и документов по египтологии, что вызвало вопросы к состоянию инфраструктуры и системе климат-контроля.

На этом фоне власти Франции объявили о масштабной программе обновления Лувра стоимостью €700-800 млн. Для частичного финансирования проекта с 14 января 2026 года цена билета для посетителей из стран вне ЕС вырастет с €22 до €32. По данным Le Monde, дополнительные доходы могут принести музею до €15-20 млн в год, учитывая, что 69% посетителей приезжают из-за пределов Европы.

Отдельной проблемой остается перегруженность музея. Ежегодно Лувр посещают почти 9 млн человек, при этом около 80% идут прежде всего к "Моне Лизе", создавая постоянные заторы. Власти рассматривают вариант размещения картины в отдельной галерее с самостоятельным входом и отдельным билетом. Ожидается, что новый зал будет готов к 2031 году.