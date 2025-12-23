Азербайджан в разы увеличил объем инвестиций в Новую Зеландию

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в экономику Новой Зеландии составил 7,841 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 7,3 млн долларов США, или в 14,1 раза.

Доля инвестиций Азербайджана в Новую Зеландию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 0,4%. Для сравнения, за первые девять месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в указанную страну составлял 557 тыс. долларов США.

Отметим, что в январе-сентябре 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 4,736 млрд долларов США, что на 213,485 млн долларов США, или на 4,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,039 млрд долларов США, что на 658,090 млн долларов США, или на 47,7%, превышает показатель за первые девять месяцев 2024 года.