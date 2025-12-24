Азербайджан более чем вдвое нарастил поставки нефти в Грецию

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 590,6 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 313,8 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель увеличился в 2,2 раза в стоимостном выражении (на 169 млн долларов США) и в 2,6 раза по объему (на 362,5 тыс. тонн).

В отчетный период Греция заняла 7-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшие объемы нефти.

Отметим, что за январь-ноябрь 2025 года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 11,5 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в стоимостном выражении экспорт сократился на 1,8 млрд долларов США, или на 13,5%, а в физическом объеме увеличился на 576 тыс. тонн, или на 2,7%.