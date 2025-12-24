Генпрокуратура Анкары начала расследование крушения самолета с ливийской делегацией

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование крушения самолёта Falcon 50, вылетевшего из аэропорта Эсенбога и перевозившего пассажиров, среди которых был начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии, генерал-полковник Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

На борту самолета находился начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил и его делегация из пяти человек. Экипаж состоял из двух пилотов и бортпроводницы.

В связи с инцидентом полеты в аэропорту Эсенбога в Анкаре были временно приостановлены.

Ранее мы сообщали, что частный самолет Falcon 50 с начальником генерального штаба ливийской армии на борту потерпел крушение вблизи Анкары.