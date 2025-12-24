Два "ВАЗ"а столкнулись в Уджаре

В Уджаре сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal, авария произошла на участке автодороги Уджар-Гёйчай, проходящем по территории района.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21011". В результате происшествия четыре человека -  Расим Новрузов, Шамиль Джабраилов, Азизага Аббасов и Айнур Мехремова - получили травмы и были госпитализированы в Уджарскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.