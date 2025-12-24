https://news.day.az/society/1804814.html Два "ВАЗ"а столкнулись в Уджаре - есть пострадавшие - ФОТО В Уджаре сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal, авария произошла на участке автодороги Уджар-Гёйчай, проходящем по территории района. Легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21011".
