Опубликована траектория полета разбившегося Falcon 50 с генералом Ливии

Ранее сообщалось, что в Турции потерпел крушение частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

Как сообщает Day.Az, в сети появились новые кадры траектории полета борта.

Борт исчез с экранов радаров. В МВД Турции уточнили, что на борту находились пять человек. Аэропорт Анкары продолжает работу после инцидента. Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств крушения. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Представляем вниманию читателей запись маршрута самолета: