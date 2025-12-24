https://news.day.az/world/1804749.html Опубликована траектория полета разбившегося Falcon 50 с генералом Ливии - ВИДЕО Ранее сообщалось, что в Турции потерпел крушение частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Как сообщает Day.Az, в сети появились новые кадры траектории полета борта. Борт исчез с экранов радаров. В МВД Турции уточнили, что на борту находились пять человек.
Ранее сообщалось, что в Турции потерпел крушение частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.
Как сообщает Day.Az, в сети появились новые кадры траектории полета борта.
Борт исчез с экранов радаров. В МВД Турции уточнили, что на борту находились пять человек. Аэропорт Анкары продолжает работу после инцидента. Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств крушения. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Представляем вниманию читателей запись маршрута самолета:
