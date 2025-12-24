https://news.day.az/hitech/1804742.html Как Япония превращает шаги людей в электричество - ВИДЕО Япония начала полноценное внедрение пьезоэлектрических плиток - инновационной технологии, которая позволяет получать электроэнергию от шагов людей. Как сообщает Day.Az, первыми объектами, оборудованными такими плитками, стали перекрёсток Сибуя и район вокзала в Токио.
Как Япония превращает шаги людей в электричество - ВИДЕО
Япония начала полноценное внедрение пьезоэлектрических плиток - инновационной технологии, которая позволяет получать электроэнергию от шагов людей.
Как сообщает Day.Az, первыми объектами, оборудованными такими плитками, стали перекрёсток Сибуя и район вокзала в Токио. Плитки улавливают кинетическую энергию от механического давления шагов и преобразуют её в электричество.
Эксперты отмечают, что насколько эта технология окажется экономически эффективной, станет ясно в ближайшие пару лет.
