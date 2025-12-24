Как Япония превращает шаги людей в электричество

Япония начала полноценное внедрение пьезоэлектрических плиток - инновационной технологии, которая позволяет получать электроэнергию от шагов людей.

Как сообщает Day.Az, первыми объектами, оборудованными такими плитками, стали перекрёсток Сибуя и район вокзала в Токио. Плитки улавливают кинетическую энергию от механического давления шагов и преобразуют её в электричество.

Эксперты отмечают, что насколько эта технология окажется экономически эффективной, станет ясно в ближайшие пару лет.