Гороскоп на 24 декабря

Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет - через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное. В плане здоровья день интересен тем, что вы способны легко подцепить любой вирус, однако если этот факт вас мобилизует, - также легко от него и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача - по плечу, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Овен сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Телец

Сегодня у Тельца вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Тельца, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Тельцу продвижение в карьере и хороший доход.

Близнецы

Сегодня Близнецам повезло: им волей-неволей придется заниматься тем, что они любят! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют им иного выбора - если они возьмутся за что-нибудь другое, то не добьются ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Близнецов такую скуку, что они рискуют вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у них живой интерес, оно обещает принести Близнецам не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Рак

Сегодня Рак может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Рак обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Лев

Сегодня Лев будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Льва не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Лев вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Льву сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Дева

Сегодня Дева при желании способна добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у нее возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Деве достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае ее активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Весы

Сегодня день не склоняет Весы к проявлению организаторских способностей, однако если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Весам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно им подыгрывать и помогать.

Скорпион

Сегодня Скорпион склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Скорпион предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Скорпиона. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Стрелец

Сегодня для Стрельца очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Стрелец возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Козерог

Сегодня Козерогу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Водолей

Сегодня Водолей будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Водолей же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Водолею лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют им заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Рыб сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для них куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.