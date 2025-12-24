Ученые выяснили, какие компьютерные игры делают людей счастливее

Популярные видеоигры вроде Super Mario Bros. и Yoshi способны приносить молодым взрослым ощутимую эмоциональную пользу и снижать риск выгорания. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале JMIR Serious Games.

Ученые выяснили, что знакомые с детства, легкие и доброжелательные игры пробуждают у игроков чувство "детского восхищения" - особое эмоциональное состояние, связанное с радостью, любопытством и ощущением беззаботности. Именно оно, как показал анализ, повышает общий уровень счастья, а уже через него - снижает риск эмоционального выгорания.

В исследовании использовался смешанный подход. Сначала ученые провели углубленные интервью со студентами университетов, а затем - опрос, позволивший проверить выявленные закономерности количественно. Участники рассказывали, что игры серии Super Mario и Yoshi воспринимаются как "передышка" от учебной нагрузки, постоянного давления дедлайнов и ощущения жизни в режиме "всегда онлайн". Многие отмечали, что эти игры ассоциируются с более простым и спокойным периодом жизни.

Результаты опроса подтвердили эти наблюдения. Студенты, которые сильнее ощущали "детское восхищение" во время игры, в среднем сообщали о более высоком уровне субъективного счастья. При этом именно счастье полностью объясняло связь между этим чувством и более низким риском выгорания - то есть радость от игры запускала своего рода "цепную реакцию", поддерживающую эмоциональное благополучие.

Авторы отметили, что это одно из первых исследований, где "детское восхищение" рассматривается как самостоятельный психологический механизм, связывающий повседневный геймплей и ментальное здоровье. По их мнению, такие игры формируют доступные и ненапряженные цифровые пространства для эмоциональной "перезагрузки".