Азербайджан - светское государство, уважающее религиозные различия

Азербайджан - светское государство, которое уважает религиозные различия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики Рамин Мамедов в своем выступлении на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

Он отметил, что сегодняшнее мероприятие - логическое продолжение важной традиции, заложенной в 2024 году, и является наглядным показателем здорового и устойчивого развития государственно-религиозных отношений.

По словам Рамина Мамедова, обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума, состоявшегося в прошлом году, затронуло несколько важных тем благодаря своему идеологическому содержанию и концептуальной сути:

"Именно стратегические цели, выраженные в этом обращении, направляли нашу деятельность в течение прошедшего года и вдохновили нас на организацию сегодняшнего форума, а также на определение его повестки дня.

Прошедший период ясно показал, что цели, обозначенные главой государства, являются дорожной картой для систематической и устойчивой деятельности и должны стать главной отправной точкой для шагов, которые мы предпримем в будущем.

Одним из главных посылов обращения было то, что Азербайджан, помимо того, что является светским государством, - это страна, которая уважает религиозные различия. Наша родина исторически была одним из редких центров духовности, где сходились разные цивилизации, где разные этнические группы и религии жили как одна семья, в атмосфере взаимного уважения и любви".