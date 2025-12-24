https://news.day.az/society/1804767.html В некоторых частях Хатаинского района не будет газа Сегодня в некоторых частях Хатаинского района Баку будет временно приостановлено газоснабжение. Об этом Day.Az сообщили в "Азеригаз". Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ временные перебои в подаче газа ожидаются на улицах М.Хади, Р.Мамедова, Джаваншира и Х.Мамедова Хатаинского района.
