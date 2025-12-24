Трамп хочет аннулирования лицензий ряда телеканалов

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы лицензии американских телеканалов, настроенных к нему "негативно", были аннулированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

"Если новостные выпуски телеканалов и их вечерние шоу почти на 100% настроены негативно по отношению к президенту Дональду Трампу, движению MAGA (Make America Great Again) и Республиканской партии, разве их крайне ценные лицензии на вещание не должны быть аннулированы? Я бы сказал - да!", - написал он.

По его словам, ведущих вечерних шоу на телеканалах CBS, ABC и NBC объединяет "отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги".