Обнародован общий объем добытого газа и конденсата с "Шахдениз"
С начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 263,2 миллиарда кубометров газа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
За отчетный период с месторождения было добыто 52,3 миллиона тонн конденсата.
С момента начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" прошло 19 лет. Успешный запуск первой очереди проекта "Шахдениз" открыл новые возможности для экспорта азербайджанского газа на мировые рынки, укрепил энергетическую безопасность страны и способствовал выходу экономики на новый уровень.
