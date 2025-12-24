https://news.day.az/officialchronicle/1804818.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в Ханкенди - ФОТО 24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
