Азербайджанский фигурист выступит на ЧЕ

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев, завоевавший лицензию на зимние Олимпийские игры 2026 года, в январе примет участие в чемпионате Европы. Турнир станет важным этапом подготовки спортсмена к главному старту четырехлетия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на генерального секретаря Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалову.

Литвинцев получил олимпийскую путевку по итогам чемпионата мира и в настоящее время проходит интенсивный тренировочный процесс. Выступление на чемпионате Европы входит в его план подготовки к Олимпиаде.

Также Бадалова отметила, что еще одна обладательница олимпийской лицензии Анастасия Папатома готовится непосредственно к зимним Играм. Горнолыжница обеспечила себе участие в Олимпиаде по сумме очков, набранных на международных стартах под эгидой Международной федерации лыжного спорта, и продолжает плановые тренировки.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут 6-26 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.