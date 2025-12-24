https://news.day.az/officialchronicle/1804849.html Президент Казахстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
