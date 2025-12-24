Google обвинила Samsung

В индийском Дели владелица смартфона Google Pixel обратилась в авторизованный сервисный центр с жалобой на вздувшийся аккумулятор. Причиной неисправности назвали использование зарядного устройства Samsung.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает WCCFTech.

Когда девушка принесла устройство, представитель Google поинтересовался, каким зарядным устройством пользовалась владелица Pixel, после чего связал проблему с аксессуаром стороннего бренда. При этом модель смартфона не уточняется.

Подобная аргументация вызывает вопросы, так как современные зарядные устройства крупных производителей соответствуют универсальным стандартам и обеспечивают необходимое напряжение и мощность. Использование оригинального адаптера Samsung, как правило, не должно приводить к вздутию аккумулятора в смартфонах других брендов.

Неизвестно, предложили ли пользовательнице ремонт или замену батареи. По мнению WCCFTech, ссылка на стороннее зарядное устройство может быть попыткой переложить ответственность на клиента и избежать затрат, связанных с диагностикой и ремонтом устройства.

Проблемы с аккумуляторами смартфонов Pixel фиксируются не впервые. Ранее владельцы Pixel 7 и 7 Pro сообщали о вздутии батарей и отклеивании дисплеев, иногда спустя около двух лет использования. Летом Google выпустила обновление для Pixel 6a, направленное на снижение риска перегрева: после 400 циклов зарядки система ограничивает скорость зарядки и емкость аккумулятора. Аналогичный подход был применен в линейке Pixel 10 - после 200 циклов зарядки ПО снижает емкость батареи и скорость ее пополнения.