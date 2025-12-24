Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и напомнило, что значительная часть тяжелых дорожно-транспортных происшествий происходит именно из-за нарушений правил обгона и маневрирования.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Необдуманный выезд на встречную полосу, неправильная оценка видимости дороги, превышение скорости и чрезмерная самоуверенность могут в одно мгновение привести к трагедии, не имеющей обратного пути. Такое рискованное решение ставит под угрозу не только самого водителя, но и ни в чем не повинных участников дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей:

- совершать обгон только в разрешенных и безопасных случаях;

- отдавать предпочтение ответственности, а не спешке;

- помнить: несколько секунд выигрыша не стоят риска для человеческих жизней.

Соблюдайте правила - берегите свою жизнь и жизни окружающих".