Названа дата переговоров между военными Таиланда и Камбоджи

Переговоры военнослужащих Таиланда и Камбоджи о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении действия режима прекращения огня могут начаться вечером 24 декабря и продлиться до 27 декабря.

Об этом заявил официальный представитель Миноборны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири в эфире "Пятого (армейского) национального телеканала" Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Переговоры на уровне секретариатов делегаций и специалистов могут начаться сегодня вечером, предварительно они назначены на 16:00 (13:00 по бакинскому времени). При этом командование военно-морских сил Таиланда пока сообщает, что в первой половине дня сторона Камбоджи еще не выходила на контакт с таиландской стороной", - сказал адмирал.

Он также подтвердил распространенную оборонном ведомством информацию о том, что 24-26 декабря переговоры пройдут на уровне секретариатов делегаций двух государств с участием командиров соединений и подразделений вооруженных сил и военных специалистов, а на 27 декабря запланирована основная сессия переговоров под сопредседательством министров обороны обеих стран и итоговая пресс-конференция.