В рамках "Года конституции и суверенитета" в Баку проходит II Форум религиозных деятелей Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Форум организован с целью продвижения основополагающих конституционных ценностей, таких как секуляризм и свобода совести, прав и обязанностей религиозных деятелей, их профессионального развития, правовых и культурных аспектов государственно-религиозных отношений, а также дальнейшего укрепления многокультурной и толерантной среды в стране.

Форум посвящен теме "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: секуляризм и свобода совести".

В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных органов, преподаватели религиозных учебных заведений, теологи и специалисты, а также руководители государственных органов, уполномоченных в религиозной сфере Турции и Узбекистана.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии по следующим темам: "Мультикультуральная система ценностей: правовые и культурные аспекты отношений государства и религии", "Религиозное образование и стратегии просвещения в цифровой информационной среде", "Воспитание молодежи в условиях глобального влияния: современные методы и инновационные подходы" и "Роль религиозных общин в социально-духовном развитии женщин".

Новость обновляется