Михаил Гусман: Гордый корабль "Азербайджан" идет верным курсом, ведь у его штурвала стоит сильный и сверхнадежный капитан - Президент Ильхам Алиев

Гордый корабль "Азербайджан" идет верным курсом, ведь у его штурвала стоит сильный и сверхнадежный капитан - Президент Ильхам Алиев.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявил известный журналист-международник, профессор Михаил Гусман.

"Каждый человек по книгам или кинофильмам знает, как опасны шторма, а политические шторма опасны особенно. Поэтому очень важно, кто стоит на капитанском мостике во время штормов, кто ведет судно сквозь бушующие волны мировой политики, обходя опасные рифы. Штурвал корабля Азербайджана находится в надежных руках его Президента. Сегодня, когда политические шторма охватили весь мир, воля, целеустремленность, мудрость и решительность капитана корабля играют определяющую роль. И можно только восхищаться и удивляться тому, как Азербайджану удается в этих невероятно сложных штормовых условиях уверенно и надежно идти вперед. Сегодня весь мир с восхищением и, я бы даже сказал, удивлением наблюдает за тем, как Азербайджану удается в этих невероятно сложных штормовых условиях уверенно и надежно идти вперед", - сказал Гусман.

"Буквально пять месяцев назад, - продолжил Гусман - во время Шушинского медиафорума, я имел честь задать господину Президенту Ильхаму Гейдаровичу Алиеву свой вопрос о его уникальных способностях и таланте вести такую совершенно ювелирную, многовекторную внешнюю политику в столь непростых условиях. Я хорошо помню его ответ. Хотя, не всем тогда понравился мой вопрос, что уж греха таить. Но все последующее время лишь подтвердило правомочность моего вопроса, поскольку он точно соответствовал той политике, которую ведет Президент Ильхам Алиев".

"Убедительным подтверждением этого может служить и беспрецедентное подписание документа в Белом доме, и встреча в Душанбе, и многочисленные визиты Президента и прием высочайших гостей Баку, - подчеркнул Гусман - Все это вновь и вновь говорит о блистательном политическом таланте президента является убедительным доказательством того, что корабль "Азербайджан" идет выверенным курсом".

"Тут важно сказать, - добавил Гусман - что этот "корабль" несет на борту десятимиллионный азербайджанский народ, который с верой и надеждой смотрит на своего капитана, и безоговорочно доверяет ему. С днем рождения, капитан корабля "Азербайджан"! С днем рождения, господин Президент!"