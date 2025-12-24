Криштиану Роналду купил две виллы на островах в Красном море

40-летний нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду купил две виллы на курорте Нуджума за $ 8 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Goal.com, остров в Красном море, на котором расположена новая недвижимость португальца, находится более чем в 20 км от материковой части Саудовской Аравии. Добраться до острова можно только водным транспортом. Португалец объяснил покупку глубокой связью с этим местом.

"Это действительно исключительное место во всех смыслах этого слова. С первого визита мы с Джорджиной почувствовали глубокую связь с этим островом и с захватывающей дух природной красотой. Это место, где мы обретаем покой и умиротворение", - заявил Роналду.