Виртуальное путешествие по Азербайджану удивило зарубежного блогера

Видео об Азербайджане, которым поделился зарубежный блогер вызвало интерес в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, блогер по имени Мори, выбрав на платформе Google Maps несколько локаций в Азербайджане, представил их своим подписчикам.

Все открытые им места поразили блогера своим внешним видом. Сначала он выбрал две локации в Баку, затем обратился к регионам. При этом блогер неправильно произнес названия некоторых мест. Не осталось без внимания и то, что он выбрал территорию вокруг озера Гейча.

В завершение Мори отметил, что тест не удался, поскольку в Азербайджане нет "неприятных" мест.

Отметим, что Мори публикует видеоролики, в которых, выбирая на Google Maps любую страну, предлагает "изучать её до тех пор, пока не попадется самое плохое место".

Представляем вашему вниманию данное видео: