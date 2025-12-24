https://news.day.az/sport/1804783.html Футболист "Карабаха" может вернуться в Бразилию Защитник "Карабаха" Матеус Сильва может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет "Витория", выступающая в Серии А. Клуб ищет усиление на правый фланг обороны и рассматривает Сильву как один из вариантов.
Отметим, что руководство "Витории" понимает сложность возможного трансфера и в ближайшее время планирует направить "Карабаху" официальное предложение.
Напомним, что Матеус Сильва выступает за "Карабах" с 2023 года, а его контракт с агдамским клубом рассчитан до лета 2027 года.
