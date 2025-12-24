Футболист "Карабаха" может вернуться в Бразилию

Защитник "Карабаха" Матеус Сильва может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет "Витория", выступающая в Серии А. Клуб ищет усиление на правый фланг обороны и рассматривает Сильву как один из вариантов.

Отметим, что руководство "Витории" понимает сложность возможного трансфера и в ближайшее время планирует направить "Карабаху" официальное предложение.

Напомним, что Матеус Сильва выступает за "Карабах" с 2023 года, а его контракт с агдамским клубом рассчитан до лета 2027 года.