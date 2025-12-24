https://news.day.az/sport/1804797.html Звездный игрок "Борнмута" выбрал "Манчестер Сити" Ганский нападающий английского футбольного клуба "Борнмут" Антуан Семеньо может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, футболист сделал выбор в пользу команды Пепа Гвардиолы, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма".
Звездный игрок "Борнмута" выбрал "Манчестер Сити"
Ганский нападающий английского футбольного клуба "Борнмут" Антуан Семеньо может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, футболист сделал выбор в пользу команды Пепа Гвардиолы, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма".
Отмечается, что в зимнее трансферное окно переход Семеньо будет возможен за 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги форвард провел 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре