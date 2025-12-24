США ввели санкции против бывшего еврокомиссара

США ввели визовые санкции против бывшего комиссара Европейского союза (ЕС) Тьерри Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной цензуры", - написал в соцсетях госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что американские чиновники "готовы расширить список", если ЕС не изменит своей позиции по этому вопросу.