Отравление угарным газом в Саатлы

В Саатлы два человека умерли от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Гара Нуру.

92-летний Ибрагим Исмаилов и 89-летняя Пери Исмаилова скончались в своём доме, отравившись угарным газом.

По факту проводится расследование.