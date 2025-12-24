https://news.day.az/society/1804774.html Отравление угарным газом в Саатлы В Саатлы два человека умерли от отравления угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Гара Нуру. 92-летний Ибрагим Исмаилов и 89-летняя Пери Исмаилова скончались в своём доме, отравившись угарным газом. По факту проводится расследование.
Отравление угарным газом в Саатлы
В Саатлы два человека умерли от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл в селе Гара Нуру.
92-летний Ибрагим Исмаилов и 89-летняя Пери Исмаилова скончались в своём доме, отравившись угарным газом.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре