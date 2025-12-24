Названы преимущества самого дешевого iPhone 17

Специалисты издания GSMArena назвали преимущество базового iPhone 17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал доступен на сайте медиа.

Журналисты сравнили iPhone 17 и 17 Pro, которые стоят 800 и 1100 долларов (63 тысячи и 86 тысяч рублей) соответственно. Авторы пришли к выводу, что в этом году разница в технологиях, функциях и скорости между стартовым и флагманским смартфонами Apple была минимальной, и базовый телефон оказался не сильно хуже премиального.

В материале говорится, что iPhone 17 получил корпус из стекла и алюминия, тогда как корпус 17 Pro почти полностью изготовлен из алюминия. У девайсов, один из которого заметно дешевле другого, одинаковый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED на 6,3 дюйма и сопоставимое время работы на одной зарядке.

Смартфон iPhone 17 получил чип A19, тогда как 17 Pro - A19 Pro. Последний имеет дополнительное графическое ядро, которое дает преимущество в играх. "Но в повседневном использовании оба телефона одинаково быстры, плавны и энергоэффективны", - заметили журналисты. Камеры обоих гаджетов снимают на хорошем уровне, однако продвинутая система 17 Pro дает больше возможностей для настройки.

"Нечасто бывает, чтобы базовая версия iPhone от Apple настолько близка к своему Pro-аналогу", - подытожили журналисты медиа. По их словам, iPhone 17 Pro стоит переплаты, однако имеет небольшой отрыв от базового смартфона по функциональности.