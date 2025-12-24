https://news.day.az/world/1804740.html Новые кадры с места авиакатастрофы с ливийской делегацией в Турции - ФОТО - ВИДЕО Ранее сообщалось, что в Турции потерпел крушение частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Как сообщает Day.Az, в сети появились новые кадры момента крушения самолёта, а также фотографии с места происшествия с обломками. Ранее борт исчез с экранов радаров.
Ранее борт исчез с экранов радаров. В МВД Турции уточнили, что на борту находились пять человек. Аэропорт Анкары продолжает работу после инцидента. Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Представляем вниманию читателей кадры с места происшествия:
