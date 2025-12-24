https://news.day.az/world/1804744.html В Италии фура с газом взорвалась на трассе - КАДРЫ с места происшествия На трассе Милан-Неаполь в Италии произошел мощный взрыв фуры, перевозившей сжиженный газ. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в результате столкновения двух грузовиков. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как в воздух поднялся огромный огненный шар, а от загоревшихся автомобилей клубами валил черный дым.
