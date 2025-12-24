В Италии фура с газом взорвалась на трассе

На трассе Милан-Неаполь в Италии произошел мощный взрыв фуры, перевозившей сжиженный газ.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в результате столкновения двух грузовиков.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как в воздух поднялся огромный огненный шар, а от загоревшихся автомобилей клубами валил черный дым.

По предварительным данным, пострадавших нет: водители успели покинуть место происшествия до вспышки огня.