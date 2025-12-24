В Анкаре найден черный ящик разбившегося самолета

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что для проведения расследования по факту крушения самолёта типа "Falcon 50" в Анкаре, на борту которого находился начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад, из Ливии в Анкару выехала группа из 22 человек.

Как передает Day.Az, министр также отметил, что "чёрный ящик" был обнаружен ночью.

"На месте происшествия в 02:45 был обнаружен бортовой самописец самолёта, а в 03:20 - чёрный ящик. Группа из 22 человек из Ливии выехала в Анкару", - сообщил Али Ерликая.

Отметим, в результате крушения самолёта погибли все находившиеся на борту члены ливийской делегации.

Среди погибших - начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Фитури Гарибил, генерал-майор Махмуд Кативи, советник начальника Генштаба Мухаммад Асави Диаб, а также фотограф медиа-офиса Генерального штаба Мухаммад Омар Ахмед Махджуб.