Золото и серебро продолжают обновлять рекорды цен

На товарных рынках выросли цены фьючерсов на золото.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена февральских фьючерсов 2026 года на золото увеличилась на 0,43% и составила 4 524,85 доллара США за одну тройскую унцию (31,1 грамма).

На COMEX также выросла цена мартовских фьючерсов 2026 года на серебро - на 1,81%, до 74,428 доллара США за одну унцию.