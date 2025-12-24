https://news.day.az/world/1804816.html Мощное наводнение во Франции - ВИДЕО Во Франции началось мощное наводнение. Как передает Day.Az, из-за непрекращающихся дождей реки начали выходить из берегов. В одном из муниципалитетов на юге страны глубина воды уже более 4 метров. Сегодня же в регионе, пострадавшем от наводнения, стало холоднее и дождь сменился на снег.
