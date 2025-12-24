https://news.day.az/society/1804865.html В Сумгайыте опрокинулся грузовик - ВИДЕО В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в промышленной зоне Сумгайыта вышедший из-под управления водителя грузовой автомобиль опрокинулся на обочину дороги. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Сумгайыте опрокинулся грузовик - ВИДЕО
В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в промышленной зоне Сумгайыта вышедший из-под управления водителя грузовой автомобиль опрокинулся на обочину дороги.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре