В Сумгайыте опрокинулся грузовик

В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в промышленной зоне Сумгайыта вышедший из-под управления водителя грузовой автомобиль опрокинулся на обочину дороги.

