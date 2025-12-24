https://news.day.az/world/1804847.html Учитель биологии в Таиланде привел на урок буйвола - ВИДЕО В одной из школ Таиланда учитель биологии привел на урок живого буйвола, чтобы наглядно продемонстрировать ученикам особенности строения и поведения сельскохозяйственных животных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Необычное занятие прошло на территории учебного заведения и привлекло внимание школьников и педагогов.
В одной из школ Таиланда учитель биологии привел на урок живого буйвола, чтобы наглядно продемонстрировать ученикам особенности строения и поведения сельскохозяйственных животных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычное занятие прошло на территории учебного заведения и привлекло внимание школьников и педагогов.
