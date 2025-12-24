Надвигается сильная волна гриппа

Зимние месяцы с резким похолоданием считаются благоприятным периодом с эпидемиологической точки зрения для распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, передающихся преимущественно воздушно-капельным путем.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов в ходе прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

По его словам, в обращении Министерства здравоохранения к населению отмечается определенный рост случаев заражения сезонным гриппом:

"Хотя увеличение числа случаев гриппа обычно наблюдается в осенне-зимний период, пик заболеваемости приходится именно на декабрь-февраль. Рост распространения инфекции обусловлен рядом факторов. В холодную погоду люди чаще собираются в закрытых помещениях, окна открываются редко с целью сохранения тепла, вследствие чего вентиляция становится недостаточной для удаления вирусов из воздуха. Кроме того, в закрытых пространствах неизбежны тесные контакты между людьми, что способствует более легкому заражению. Следует также учитывать, что при обогреве помещений различными способами снижается уровень влажности, а в сухом воздухе вирусы могут дольше находиться во взвешенном состоянии, из-за чего заражение возможно даже на сравнительно большом расстоянии".

Эксперт отметил, что в предстоящий период зимних каникул и праздничных дней массовое скопление людей - как взрослых, так и детей - в зонах отдыха и развлекательных центрах может привести к увеличению числа заболевших гриппом:

"В период каникул и праздников рекомендуется по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, при контакте с лицами, имеющими симптомы заболевания, как здоровый человек, так и больной должны использовать маски. Учитывая, что вирусы способны сохраняться на сухих поверхностях и передаются через чихание, кашель и прикосновения руками к предметам, необходимо стараться не касаться рта и глаз, а перед приемом пищи мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Больных людей следует по возможности изолировать и не допускать их в коллективы".

Он также подчеркнул важность правильного питания, отметив, что в зимний период для восстановления и укрепления естественно ослабленного иммунитета рацион должен быть богат витаминами и минералами. Из-за переменчивой погоды усложняется выбор одежды, а переохлаждение может ослабить иммунную систему, поэтому рекомендуется ориентироваться на прогноз погоды и одеваться соответствующим образом:

"Все перечисленные меры являются неспецифическими и применимы ко всем видам острых респираторных вирусных инфекций".

По словам Эйвазова, среди этих вирусов особое место занимает вирус гриппа, отличающийся более тяжелым течением, осложнениями и неблагоприятными последствиями, в связи с чем нельзя забывать о специфической профилактике - вакцинации:

"Люди, привитые от гриппа, при заражении либо вовсе не заболевают, перенося инфекцию бессимптомно, либо болеют в лёгкой форме без осложнений, быстро выздоравливают и передают вирус меньшему числу людей. Поэтому рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа препаратами, ввезёнными в страну при поддержке Министерства здравоохранения, которые являются эффективными и безопасными. Эти вакцины доступны в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях по месту жительства и работы, и прививки проводятся бесплатно".

В завершение он отметил, что соблюдение этих простых правил в период каникул и праздников позволит защитить как себя, так и близких, а ответственное отношение каждого человека будет способствовать снижению общего уровня заболеваемости.