Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Турции поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты Президента Азербайджана в Турцию, а Президента Турции - в нашу страну, затронута их роль в развитии наших отношений братства, дружбы и стратегического союзничества.
Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
