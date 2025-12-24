Побит десятилетний рекорд по числу магнитных бурь

В 2025 году число дней с магнитными бурями на Земле стало рекордным за последнее десятилетие, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

За 358 дней года зафиксированы 69 магнитных бурь против 44 в 2024 году. Общее количество дней с геомагнитными возмущениями (индекс Kp 4 и выше) также достигло максимума за последние 20 лет - 164 дня, что на 75% больше, чем в прошлом году.

В последний раз сопоставимые показатели фиксировались в 2015 и 2016 годах, когда магнитные бури наблюдались в 79 и 69 случаях соответственно. По прогнозам астрономов, значение 2016 года может быть превышено уже в ближайшие дни, поскольку крупная корональная дыра на Солнце по-прежнему активна и способна вызвать новые магнитные бури вплоть до конца декабря.

Эксперты подчеркивают, что столь резкое увеличение связано с массовым формированием корональных дыр на Солнце, начавшимся еще в начале 2025 года. Примечательно, что если еще в прошлом году термин "корональные дыры" был малоизвестен, то теперь он постоянно присутствует в научной и медийной повестке, затмевая даже солнечные вспышки.

Специалисты отмечают, что пока нет признаков снижения числа или уменьшения размеров корональных дыр на Солнце, поэтому начало 2026 года также обещает быть неспокойным с точки зрения магнитных бурь.

По историческим меркам абсолютным рекордсменом остается 2003 год - тогда было зарегистрировано 272 дня с геомагнитными возмущениями, из них 154 дня сопровождались бурями.

Наименьшая солнечная активность отмечалась в 2009 году - всего четыре бурных дня.