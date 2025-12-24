Али Асадов встретился с председателем Управления по делам религии Турции

24 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Управления по делам религии Турецкой Республики Сафи Арпагушем.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалось значение участия С. Арпагуша во Втором форуме религиозных деятелей Азербайджана, прошедшем в Баку.

Было затронуто сотрудничество между двумя странами в религиозной сфере, отмечена важность дальнейшего углубления взаимных связей и расширения обмена опытом, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принял участие председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.