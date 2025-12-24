PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində yanvar ayı üçün qəbul cədvəli məlum olub

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində yanvar ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Day.Az cədvəli təqdim edir:

Qəbulu aparan şəxs

Qəbul günü

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri                                                                                                 

Əmirov Natiq Ərziman oğlu

5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri

Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu 

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

Ələsgərov Fuad  Murtuz oğlu

7,21

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı

8

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi

Həsənov Altay Tofiq oğlu 

9,16,30

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri                  

Həsənov Kərəm Əvəz oğlu

9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri                                                                                                               

Mövsümov Şahmar Arif oğlu

12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri

Seyidov Fərid Mirmufid oğlu                               

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu

14

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri       

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu

15

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri  

Məcidov Tələt Tahir oğlu

16

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri 

Məmmədəliyev  Yusuf  Ülfət oğlu

16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi

19

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının   

Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi

19

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru

19

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri                                            

İsmayılov  Süleyman Abbas oğlu

22

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

xüsusi nümayəndəsi

Hüseynov Emin Zamin oğlu

23

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Məmmədov Məsim Əhməd oğlu

26

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Yusubov Elçin Mustafa oğlu

27

Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu

28

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Kərimov Aydın Zöhrab oğlu

29

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri                                          

Kərimov Gündüz Hacı oğlu

30

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Vahid Rasim oğlu

30

                                               * * *

Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi

Usubov Ramil İdris oğlu

29

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev,79.

Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.

Qəbul saat 14:00-dan başlayır.

Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi - 1111.